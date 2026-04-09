Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Zimmerbrand in Menzelen

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B3

Meldebild: Zimmerbrand

Datum: 09.04.2026

Uhrzeit: 12:21 Uhr

Einsatzort: Fasanenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Vor Ort war es in einem Einfamilienhaus zu einem Zimmerbrand im ersten Obergeschoss gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen, sodass niemand zu Schaden kam. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Das Feuer wurde mittels eines C-Rohres gelöscht. Mit einer Wärmebildkamera wurden die angrenzenden Bereiche zum Dach und den naheliegenden Räumen überprüft. Hierbei konnten abschließend keine weiteren Glutnester gefunden werden. Das Wohngebäude wurde durch den Energieversorger stromlos geschaltet und ist zunächst nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Nachbarn unterkommen. Nach etwa zwei Stunden die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

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