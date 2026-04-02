FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1Y
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 02.04.2026
Uhrzeit: 08:55 Uhr
Einsatzort: Koesterskamp, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, Drehleiter Alpen
Der Rettungsdienst benötigte Unterstützung beim Transport eines Patienten aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen. Dazu wurden die Einheit Veen und die Drehleiter aus Alpen angefordert. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die Person unter Zuhilfenahme der Drehleiter über einen Balkon zum Rettungswagen verbracht.
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