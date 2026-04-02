Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1Y

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 02.04.2026

Uhrzeit: 08:55 Uhr

Einsatzort: Koesterskamp, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, Drehleiter Alpen

Der Rettungsdienst benötigte Unterstützung beim Transport eines Patienten aus dem ersten Obergeschoss zum Rettungswagen. Dazu wurden die Einheit Veen und die Drehleiter aus Alpen angefordert. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde die Person unter Zuhilfenahme der Drehleiter über einen Balkon zum Rettungswagen verbracht.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell