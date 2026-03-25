Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit zwei Hochvoltfahrzeugen

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 25.03.2026

Uhrzeit: 15:59 Uhr

Einsatzort: Thorenstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Auf der Thorenstraße war es im Kreuzungsbereich mit der Bönninghardter Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Gegen 15:59 Uhr wurden daraufhin zunächst alle drei Einheiten der Feuerwehr Alpen mit der Meldung einer eingeklemmten Person alarmiert.

Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Zwei verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst versorgt. Entgegen der Erstmeldung waren diese jedoch nicht mehr in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, woraufhin die Einheit Menzelen ihre Anfahrt abbrechen konnte. Die beiden verunfallten Hochvoltfahrzeuge wurden von der Feuerwehr stromlos geschaltet, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

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