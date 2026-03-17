FW Alpen: Auffahrunfall mit drei Pkw auf der B 57
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel
Datum: 17.03.2026
Uhrzeit: 07:37 Uhr
Einsatzort: Xantener Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen
Auf der Xantener Straße kam es Höhe der Einmündung Grüner Weg in Fahrtrichtung Rheinberg zu einem Verkehrsunfall. Drei Pkw fuhren aufeinander auf. Durch den Rettungsdienst wurden drei betroffene Personen versorgt. Eine Person wurde in ein örtliches Krankhaus gebracht. An einem Pkw liefen Betriebsmittel aus. Diese wurden durch die Feuerwehr abgestreut und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Ebenfalls wurden die Batterien am betroffenen Pkw abgeklemmt. Abschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.
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