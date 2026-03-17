Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Auffahrunfall mit drei Pkw auf der B 57

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 17.03.2026

Uhrzeit: 07:37 Uhr

Einsatzort: Xantener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Auf der Xantener Straße kam es Höhe der Einmündung Grüner Weg in Fahrtrichtung Rheinberg zu einem Verkehrsunfall. Drei Pkw fuhren aufeinander auf. Durch den Rettungsdienst wurden drei betroffene Personen versorgt. Eine Person wurde in ein örtliches Krankhaus gebracht. An einem Pkw liefen Betriebsmittel aus. Diese wurden durch die Feuerwehr abgestreut und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Ebenfalls wurden die Batterien am betroffenen Pkw abgeklemmt. Abschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

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