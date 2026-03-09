FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 08.03.2026
Uhrzeit: 19:14 Uhr
Einsatzort: An den Teichen, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
Am Einsatzort war eine Person gestürzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war eine schonende Rettung über den Treppenraum allerdings nicht möglich. Aus diesem Grund wurde die Drehleiter der Feuerwehr Alpen zur Einsatzstelle nachalarmiert. Nachdem die medizinische Erstversorgung abgeschlossen war, wurde die Person mittels Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.
