Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 08.03.2026

Uhrzeit: 19:14 Uhr

Einsatzort: An den Teichen, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Am Einsatzort war eine Person gestürzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war eine schonende Rettung über den Treppenraum allerdings nicht möglich. Aus diesem Grund wurde die Drehleiter der Feuerwehr Alpen zur Einsatzstelle nachalarmiert. Nachdem die medizinische Erstversorgung abgeschlossen war, wurde die Person mittels Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

