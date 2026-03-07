PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brand am Freizeitsee in Menzelen

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand

Datum: 07.03.2026

Uhrzeit: 18:31 Uhr

Einsatzort: Gester Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Aufmerksame Spaziergänger hatten am Freizeitsee Menzelen in Ufernähe ein unkontrolliertes Feuer gesichtet und den Notruf gewählt. Zwei Trupps löschten mit Kleinlöschgeräten den Brand. Die betroffene Stelle und die angrenzende Vegetation wurden abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei gab es keine weiteren Feststellungen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

