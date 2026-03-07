FW Alpen: Brand am Freizeitsee in Menzelen
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand
Datum: 07.03.2026
Uhrzeit: 18:31 Uhr
Einsatzort: Gester Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen
Aufmerksame Spaziergänger hatten am Freizeitsee Menzelen in Ufernähe ein unkontrolliertes Feuer gesichtet und den Notruf gewählt. Zwei Trupps löschten mit Kleinlöschgeräten den Brand. Die betroffene Stelle und die angrenzende Vegetation wurden abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei gab es keine weiteren Feststellungen.
