Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brandmeldeanlage ausgelöst

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA3

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 06.03.2026

Uhrzeit: 09:14 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen

Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch alle Einheiten der Feuerwehr Alpen alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell