FW Alpen: Brandmeldeanlage ausgelöst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA3
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 09:14 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Alpen
Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch alle Einheiten der Feuerwehr Alpen alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell