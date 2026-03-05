PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Notlage

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Notlage

Datum: 05.03.2026

Uhrzeit: 10:51 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Da eine Kontaktaufnahme nicht möglich war, wurde eine Person mit einem medizinischen Problem in einem abgeschlossenen Lkw auf dem Rastplatz vermutet. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, da bekannt wurde, dass sich die Person bereits zur medizinischer Versorgung in einem nahegelegenen Krankenhaus befand.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

