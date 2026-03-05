FW Alpen: Person in Notlage
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Person in Notlage
Datum: 05.03.2026
Uhrzeit: 10:51 Uhr
Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Da eine Kontaktaufnahme nicht möglich war, wurde eine Person mit einem medizinischen Problem in einem abgeschlossenen Lkw auf dem Rastplatz vermutet. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, da bekannt wurde, dass sich die Person bereits zur medizinischer Versorgung in einem nahegelegenen Krankenhaus befand.
