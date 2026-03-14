Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Pkw gegen Strommast

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Hindernis

Datum: 13.03.2026

Uhrzeit: 12:25 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. In dessen Folge ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast gefahren. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. An dem verunfallten Fahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Nach Begutachtung des Strommastes durch den Energieversorger waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich.

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