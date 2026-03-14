FW Alpen: Pkw gegen Strommast
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Hindernis
Datum: 13.03.2026
Uhrzeit: 12:25 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Vor Ort kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. In dessen Folge ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast gefahren. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. An dem verunfallten Fahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Nach Begutachtung des Strommastes durch den Energieversorger waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr erforderlich.
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