Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jugendfeuerwehr engagiert sich handwerklich für den Artenschutz

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Alpen (ots)

Im Rahmen des Artenschutzprojektes "Flügelschutz in Aktion", welches von den Jugendfeuerwehren NRW und Unterstützung der NRW Stiftung gestartet wurde, hat sich die Jugendfeuerwehr Alpen am vergangenen Donnerstag mit dem praktischen Teil des Projektes befasst. Die aus dem Projekt zur Verfügung gestellten Nistkasten Bausätze wurden in Eigenleistung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengebaut. Die Firma Lemken stellte dazu dankenswerter Weise eine Werkstatt zur Verfügung. Im theoretischen Teil des Projektes stehen Themen wie Artenschutz der heimischen Vogelwelt auf der Agenda.

Die fertigen Nistkästen werden auf den Grundstücken der Gerätehäuser Veen, Menzelen und Alpen einen Platz erhalten.

Wir sind begeistert vom Engagement des Nachwuchses und freuen uns über diesen Beitrag.

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