Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Führungswechsel bei der Feuerwehr Alpen - Einheit Veen Daniel Baltes ist jetzt Einheitsführer

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Alpen (ots)

Die Einheit Veen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen hat einen neuen Leiter. Brandoberinspektor Daniel Baltes wurde zum Veener Einheitsführer ernannt. Er war im Jahre 2022 zunächst als Stellvertreter in die Führungsebene aufgenommen worden. Zusammen mit den beiden Stellvertretern Henrik van Beek und dem jetzt frisch ernannten Brandmeister Daniel Schmitz ist das Führungstrio Bestens aufgestellt.

Martin Landscheidt legte sein Amt als Einheitsführer nach über 6 Jahren nieder, bleibt der Truppe allerdings weiterhin treu. Er setzt seinen Schwerpunkt nun auf die Vorbereitung um in die Gesamtleitung der Freiwilligen Feuerwehr Alpen wechseln zu können.

Bürgermeister Ludger Staymann war am vergangenen Freitagabend dazu im Veener Gerätehaus anwesend. Er brachte allen Feuerwehrkameraden seinen Dank für die geleistete Arbeit zum Ausdruck und wünschte für die neuen Aufgabenbereiche viel Erfolg.

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