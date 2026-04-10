Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Mittwoch, den 08.04.2026 (16:00 Uhr) bis Donnerstag, den 09.04.2026 (07:00 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Straße Dornbusch / Ecke Oyther Straße und öffneten gewaltsam einen Baustellen-Container. Hieraus wurden diverse Gerätschaften und Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 09.04.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr einen geparkten PKW Mercedes GLC auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße. Der unbekannte Fahrzeugführer hinterließ einen großen Schaden über die komplette rechte Seite des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW durch Steinwurf beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 08.04.2026 (17:30 Uhr) bis Donnerstag, den 09.04.2026 (07:30 Uhr), zerstörten unbekannte Täter die Heck- und Seitenscheibe eines abgestellten PKWs in der Straße Am Brook durch einen geworfenen Stein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Goldenstedt - Hund reißt sich los / Fahrradfahrer kommt zu Fall

Am Donnerstag, den 09.04.2026, ging eine 41-jährige Frau aus Goldenstedt mit ihrem Hund auf dem Mittelweg in Goldenstedt spazieren. Als sich ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Goldenstedt der Situation näherte, riss sich der Hund aus unbekannter Ursache los. Der Fahrradfahrer musste stark bremsen, kam zu Fall und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Steinfeld - Auffahrunfall vor Ampel fordert zwei Leichtverletzte

Am Donnerstag, den 09.04.2026, hielt eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Steinfeld aufgrund einer rot-zeigenden Ampel auf der B 214 / Lohner Straße in Fahrtrichtung Steinfeld an. Ein nachfolgender 38-jähriger PKW-Führer aus Holdorf hielt ebenfalls an. Dies übersah allerdings ein 24-jähriger PKW-Führer aus Vechta und fuhr das Fahrzeug des Holdorfers auf. Dessen Fahrzeug wurde wiederum auf das stehende Motorrad geschoben, wodurch die Steinfelderin zu Fall kam. Der Holdorfer und die Steinfelderin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 07.04.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mercedes EQE an der Amselstraße in Neuenkirchen-Vörden im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Damme - Rotlicht missachtet / PKW überschlägt sich bei Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag, den 09.04.2026, befuhr ein 54-jähriger PKW-Führer aus Damme gegen 17:00 Uhr die Vörderner Straße in Fahrtrichtung Damme. Im Kreuzungsbereich mit dem Südring missachtete er nach bisherigem Ermittlungsstand das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 20-jährigen Steinfelderin, die den Südring in Fahrtrichtung Westring befuhr. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der PKW des Dammers und blieb auf dem Dach liegen. Im PKW der Steinfelderin befanden sich zudem zwei Mitfahrerinnen (16 J. und 17 J. aus Damme). Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf ca. 25000,- EUR beziffert.

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