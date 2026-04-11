Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 10.04.2026 bis 11.04.2026
Cloppenburg/Vechta (ots)
Am Freitag, 10.04.2026, gegen 21:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Friesoyther mit seinem PKW Mercedes Benz den Niedersachsenring in Friesoythe in Richtung Grüner Hof. Im dortigen Kreisverkehr übersah er den vorfahrtsberechtigten E-Scooter eines 21-jährigen aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des E-Scooters wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.
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