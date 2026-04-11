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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 10.04.2026 bis 11.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, 10.04.2026, gegen 21:35 Uhr befuhr ein 37-jähriger Friesoyther mit seinem PKW Mercedes Benz den Niedersachsenring in Friesoythe in Richtung Grüner Hof. Im dortigen Kreisverkehr übersah er den vorfahrtsberechtigten E-Scooter eines 21-jährigen aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des E-Scooters wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
PHK'in Tesch, DSL'in
Telefon: 04491-9339-115
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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