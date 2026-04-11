POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 10.04.2026 bis 11.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht Am 10.04.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße An der Bleiche in Neuenkirchen. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte dabei eine Begrenzungsmauer und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-999360 zu melden. Damme - Fahren ...

mehr