Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht Am 10.04.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße An der Bleiche in Neuenkirchen. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte dabei eine Begrenzungsmauer und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-999360 zu melden.

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am 10.04.2026, gegen 22:10 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei einen 23-jährigen aus Holdorf, welcher mit einem Pkw die Straße Westring in Damme befuhr. Ein Drogenvortest ergab eine Beeinflussung durch THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 10.04.2026, gegen 22:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Damme einen 25-jährigen Mann aus Damme, welcher mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Damme befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am 11.04.2026, gegen 03:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Damme einen 31-jährigen Mann aus Damme, welcher mit dem Pkw die Straße Hinnenkamp befuhr. Am Kontrollort ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer Drogenbeeinflussung. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Trunkenheitsfahrt/ Fahren ohne Fahrerlaubnis mit anschließendem Widerstand/ Beleidigung Am 10.04.2026, gegen 23:10 Uhr, kam ein 36-jähriger aus Bremen in der Huntestraße in Goldenstedt mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der 36-jährige Bremer mit seinem PKW in Fahrtrichtung Twistringen. Im Rahmen der Fahndung wurde der Flüchtige schlafend in seinem PKW in Twistringen, OT Heiligenloh, angetroffen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Bei der Zuführung zur Dienststelle leistete der 36-jährige Bremer Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Der 36-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verdacht eines Kraftfahrzeugrennens mit anschließendem Verkehrsunfall Am 11.04.2026, gegen 03:45 Uhr, kam es in Vechta, Münsterstraße/Lohner Straße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ersten Ermittlungen nach kam es auf der Münsterstraße zu einem Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung von zwei Fahrzeugen, welche die Münsterstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Innenstadtbereich von Vechta befuhren. In Höhe der Einmündung zur Lohner Straße kam einer der beteiligten Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW, welcher auf einen weiteren geparkten PKW geschoben wurde. Der 25-jährige Fahrer des verursachenden PKW aus Steinfeld sowie dessen 23-jähriger Beifahrer aus Lohne wurden leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (Schaden ca. 60000 Euro). Das zweite an dem Fahrzeugrennen beteiligte Fahrzeug entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Der 20-jährige Fahrer aus Vechta erschien ca. eine Stunde später auf der Dienststelle des PK Vechta und gab sich zu erkennen. Die Führerscheine der beiden Fahrzeugführer wurden beschlagnahmt. Zeugen des Verkehrsunfalles sowie des Fahrzeugrennens werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

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