Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer rammt Auto und flieht

Neuss (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer männlichen Person, die am Samstag, 4. April, kurz nach 15:30 Uhr, an einem Unfall an der Viersener Straße im Neusser Stadtteil Furth Nord beteiligt war.

Dort wollte eine 20-jährige Autofahrerin in Fahrtrichtung Kaarster Straße in die Straße Am Jröne Meerke abbiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt warten, wobei ihr Fahrzeug teilweise auf dem Radweg zum Stehen kam. Zeitgleich befuhr ein unbekannter Mann mit einem E-Scooter die Viersener Straße in dieselbe Richtung. Offenbar übersah er das wartende Auto, es kam zur Kollision, wobei der Unbekannte zu Fall kam. Von der 20-Jährigen sowie weiteren Zeugen angesprochen entfernte er sich im Anschluss in Richtung Neersener Straße. Möglicherweise könnte der Unbekannte vor dem Unfall sein Handy während der Fahrt bedient haben.

Das Verkehrskommissariat 1 will den Vorfall klären und bittet deswegen um Hinweise auf eine männliche Person mit dunklen Haaren, die dunkel mit einer weißen Weste bekleidet und auf einem schwarzen E-Scooter unterwegs war.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14015)

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