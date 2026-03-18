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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In leerstehendes Haus eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Feld;

Tatzeit: zwischen 15.03.2026, 14.00 Uhr und 17.03.2026, 11.30 Uhr;

Ein beschädigtes Fenster an ihrem Haus entdeckt hat eine Frau am Dienstag in Bocholt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag gewaltsam Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude an der Straße Im Feld. Tatbeute machten die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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