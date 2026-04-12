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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilungen für den Bereich des Polizeikommissariats Vechta vom 11.04.-12.04.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 11.04.2026, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 43-jähriger aus Vechta mit seinem PKW in unsicherer Fahrweise die Bakumer Straße in Vechta, OT Calveslage. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 12.04.2026, gegen 04:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Vechta mit einem PKW die Kolpingstraße in Vechta. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Der Atemalkoholwert lag bei 1,20 Promille. Dementsprechend wurde die Fahrerlaubnis einbehalten und eine Blutprobenentnahme durchgeführt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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