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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schwer verletzter 91-jähriger Fußgänger erliegt seinen Verletzungen

Am 08.04.2026 kam es auf dem Lankumer Ring in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zurücksetzenden PKW und einem die Fahrbahn kreuzenden 91-jährigen Fußgänger aus Emstek.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6252163

Der Emsteker erlag am 10.04.2026 seinen schweren Verletzungen.

Lastrup - PKW gerät während der Fahrt in Brand

Am Sonntag, den 12.04.2026, fing der Motorraum eines auf der B 213 in Lastrup befindlichen PKWs Feuer. Gegen 22:15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lastrup aus diesem Anlass alarmiert. Der Motorraum konnte gelöscht werden. Der Ursache liegt ersten Erkenntnissen nach in einem technischen Defekt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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