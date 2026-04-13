Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schwer verletzter 91-jähriger Fußgänger erliegt seinen Verletzungen

Am 08.04.2026 kam es auf dem Lankumer Ring in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zurücksetzenden PKW und einem die Fahrbahn kreuzenden 91-jährigen Fußgänger aus Emstek.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6252163

Der Emsteker erlag am 10.04.2026 seinen schweren Verletzungen.

Lastrup - PKW gerät während der Fahrt in Brand

Am Sonntag, den 12.04.2026, fing der Motorraum eines auf der B 213 in Lastrup befindlichen PKWs Feuer. Gegen 22:15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lastrup aus diesem Anlass alarmiert. Der Motorraum konnte gelöscht werden. Der Ursache liegt ersten Erkenntnissen nach in einem technischen Defekt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt

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