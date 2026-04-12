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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkrs. RW) Pkw fährt gegen Einfamilienhaus (11.04.2026)

Bösingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:05 Uhr, kam es in Bösingen, auf der K5522, Beffendorfer Straße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Mercedes Fahrer befuhr die Beffendorfer Straße kommend von Beffendorf in Richtung Ortsmitte Bösingen. Laut Zeugenaussagen betrug die Fahrgeschwindigkeit geschätzt ca. 40-50 km/h. Vermutlich auf Grund einer medizinischen Ursache kam der Senior nach links von der Fahrbahn ab, überquerte eine Wiese und kollidierte schließlich mit einem Einfamilienhaus. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Objekt. Sonstige Verkehrseilnehmer wurden nicht gefährdet. An dem Einfamilienhaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Auch am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- und Lagezentrum
PHK Markus Schmidt
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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