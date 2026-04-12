Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Lkrs. SBK) Diebstahl einer Draisine

Farbschmiererei an einer historischen Lok (11.04.2026)

Blumberg (ots)

Die Polizei wurde am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr nach Blumberg, an den Ort "Haus an der Wanne" gerufen und über einen Diebstahl und eine Sachbeschädigung informiert. Zwei Personen konnten festgestellt werden, wie sie mit einer entwendeten Draisine auf der sog. Wutachtalbahn/Sauschwänzlebahn entlangfuhren. Sie konnten durch einen Verantwortlichen der Bahnbetriebe Blumberg angehalten werden. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang den Beiden jedoch die Flucht. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass eine historische abgestellte Lok mit weißer Sprühfarbe mit den Worten "Fuck you" und außerdem mit Herzen und Initialen beschmiert wurde. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 16 Jahre, weißes T-Shirt, lange braune Haare und männlich, ca. 16 Jahre, kurze grüne Hose, graues T-Shirt, weiße Sneaker. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den flüchtigen Personen oder der Tat an und für sich machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, unter der Telefonnummer 0771 837830, in Verbindung zu setzen.

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