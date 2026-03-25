Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Hauptzollamt Bielefeld: Netzstörung behoben

Bielefeld (ots)

Die bekannt gemachte Netzstörung, die die Dienststellen des Hauptzollamtes Bielefeld beeinträchtigte, ist behoben. Alle Dienste und Anwendungen stehen wieder im gewohnten Umfang zur Verfügung. Der Dienstbetrieb des HZA Bielefeld findet wieder im gewohnten Umfang statt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

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