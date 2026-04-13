Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Lastwagenfahrer mit über 3,7 Promille auf der Autobahn unterwegs (12.04.2026)

Engen, A81 (ots)

Am Sonntagmittag ist ein betrunkener Lastwagenfahrer auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Gegen 13.30 Uhr teilten mehrere Verkehrsteilnehmer zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen einen bereits seit einigen Kilometern mit angezogener Handbremse fahrenden Laster mit. Eine daraufhin umgehend ausgerückte Streifenwagenbesatzung traf das besagte Fahrzeug wenig später auf einem Parkplatz an, wobei der 44-jährige Fahrer darin schlief. Bereits bei der ersten Ansprache machte dieser jedoch einen augenscheinlich alkoholisierten Eindruck. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 3,7 Promille. Nach Abgabe einer Blutprobe musste der 44-Jährige, der keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen und seinen Führerschein abgeben. Die Fahrzeugschlüssel des Lastwagens behielten die Polizisten ebenfalls ein.

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