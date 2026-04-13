Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, L221, Lkr. Konstanz) Nach Reifenplatzer gegen Baum geprallt - 52-Jährige leicht verletzt (11.04.2026)

Reichenau, L221 (ots)

Glück gehabt und vermutlich nur leichte Verletzungen davon getragen hat eine Frau bei einem Unfall auf der Landesstraße 221 am Samstagmittag. Gegen 12.30 Uhr fuhr die 52-jährige mit einem VW Caddy von Niederzell in Richtung Kindlebild. Aufgrund eines plötzlichen Reifenplatzers verlor die Frau die Kontrolle über den Caddy, der sich daraufhin einmal um die eigene Achse drehte und anschließend gegen einen Baum prallte. Dabei erlitt die 52-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Überwachung in ein Krankenhaus.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die infolge der Kollision ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Die Höhe des an dem Caddy entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

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