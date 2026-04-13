Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, K 5545

Lkr. Tuttlingen) 17-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (11.04.2026)

Wellendingen (ots)

Am Samstagmittag hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Kreisstraße 5545 schwer verletzt.

Der 17-jährige Fahrer war mit seiner Aprilia von Gosheim kommend in Richtung Wilflingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Bodenwelle verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad, fuhr gegen den Bordstein und stürzte in ein angrenzendes Schotterfeld.

Der 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

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