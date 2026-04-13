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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, K 5545
Lkr. Tuttlingen) 17-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (11.04.2026)

Wellendingen (ots)

Am Samstagmittag hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Kreisstraße 5545 schwer verletzt.

Der 17-jährige Fahrer war mit seiner Aprilia von Gosheim kommend in Richtung Wilflingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Bodenwelle verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad, fuhr gegen den Bordstein und stürzte in ein angrenzendes Schotterfeld.

Der 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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