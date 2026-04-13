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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer stürzt mit über 3,4 Promille (11.04.2026)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt erwartet einen E-Scooterfahrer, der am Samstagabend infolge eines Sturzes ins Krankenhaus kam. Eine Anwohnerin der Straße "Im Hohberger" nahm gegen 19.30 Uhr einen "Knall" wahr und sah daraufhin einen bewusstlos am Boden liegenden jungen Mann neben einem E-Scooter. Der neben der Polizei verständigte Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,4 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Bzgl. Alkohol gelten bei E-Scootern dieselben Regeln und Grenzwerte wie beim Autofahren. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto, E-Scooter oder aber auch Fahrrad fährt, riskiert nicht nur ein Strafverfahren, sondern unter Umständen auch den Entzug der Fahrerlaubnis, Punkte in Flensburg sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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