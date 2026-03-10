PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 6. März, 0 Uhr, und Montag, 9. März, 13 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Sonnenau in Lippstadt aufgebrochen.

Der Automat stand auf einem Grundstück an der Ecke Sonnenau / Wiedenbrücker Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei öffneten die Täter vermutlich mit einem Trennschleifer den seitlichen Verschluss des Automaten und entwendeten sämtliche darin befindlichen Tabakwaren.

Bargeld befand sich nicht im Automaten, da dieser ausschließlich über Kartenzahlung betrieben wird.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Sonnenau beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei unter 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

