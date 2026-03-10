PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau

Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Mann, der sich am Montagnachmittag (9. März) in Bad Sassendorf-Weslarn entblößte. Eine 22-jährige Frau fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Auto auf der Dorfstraße in Fahrtrichtung Ostinghausen. Im Bereich von Hausnummer 18 sah sie einen Mann, der am rechten Fahrbahnrand stand und sie ansah. Plötzlich habe er seine Jacke hochgezogen, sodass sie sein erigiertes Glied gesehen habe.

Die 22-Jährige beschrieb den Exhibitionisten folgendermaßen:

   - ca. 18 Jahre alt
   - etwa 1,70 Meter groß
   - südländisches Erscheinungsbild
   - schwarze Haare
   - graue Steppjacke
   - blaue Jeans

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

