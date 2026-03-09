PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt - Verdacht auf Alkohol

Soest (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Sonntag (8. März) bei einem Verkehrsunfall auf der B475 zwischen Lippetal und Soest schwer verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand.

Der Bad Sassendorfer fuhr gegen 3:40 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der B475 in Fahrtrichtung Soest. Auf gerader Strecke zwischen den Einmündungen Ellingser Weg und Oestinghauser Landstraße kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen.

Durch die Kollision erlitt der 39-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahr. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

