Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand von gelagerten Holzstämmen in Rüthen - Polizei ermittelt

Rüthen (ots)

Am Sonntagabend (08.03.2026) wurde der Polizei gegen 22:08 Uhr ein Feuerschein in der Feldflur im Bereich Rüthen gemeldet. Mehrere Anrufer hatten ein Feuer in der Nähe eines Feldweges zwischen der Altenrüthener Straße und der L735 festgestellt.

Einsatzkräfte der Polizei begaben sich umgehend zur gemeldeten Örtlichkeit. Bereits während der Anfahrt bestätigte sich der Brand.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass mehrere gelagerte Baumstämme in Brand geraten waren und bereits in Vollbrand standen.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr traf kurze Zeit später ein und begann mit den Löscharbeiten. Personen oder verdächtige Fahrzeuge konnten im Nahbereich zunächst nicht festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich das Feuer nicht selbst entzündet hat. Hinweise auf die Ursache des Brandes liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch den Brand entstand Sachschaden an den gelagerten Holzstämmen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

