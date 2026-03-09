PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand von gelagerten Holzstämmen in Rüthen - Polizei ermittelt

Rüthen (ots)

Am Sonntagabend (08.03.2026) wurde der Polizei gegen 22:08 Uhr ein Feuerschein in der Feldflur im Bereich Rüthen gemeldet. Mehrere Anrufer hatten ein Feuer in der Nähe eines Feldweges zwischen der Altenrüthener Straße und der L735 festgestellt.

Einsatzkräfte der Polizei begaben sich umgehend zur gemeldeten Örtlichkeit. Bereits während der Anfahrt bestätigte sich der Brand.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass mehrere gelagerte Baumstämme in Brand geraten waren und bereits in Vollbrand standen.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr traf kurze Zeit später ein und begann mit den Löscharbeiten. Personen oder verdächtige Fahrzeuge konnten im Nahbereich zunächst nicht festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich das Feuer nicht selbst entzündet hat. Hinweise auf die Ursache des Brandes liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch den Brand entstand Sachschaden an den gelagerten Holzstämmen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
  • 09.03.2026 – 08:54

    POL-SO: Brennender Altkleidercontainer - Polizei sucht Zeugen

    Rüthen (ots) - In der Nacht zu Freitag (06.03.2026) wurde gegen 23:10 Uhr ein brennender Altkleidercontainer an der Breslauer Straße in Rüthen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container, der sich an einem Wendehammer einer Bushaltestelle in Höhe der Breslauer Straße befindet, bereits in Flammen. Die Feuerwehr der Stadt Rüthen übernahm ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:44

    POL-SO: Brand in Mehrfamilienhaus am Kölner Ring - keine Verletzten

    Soest (ots) - Am Samstagabend (07.03.2026) kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kölner Ring in Soest. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des gemeinsam genutzten, nicht ausgebauten Dachbodens des Gebäudes aus. Durch den Alarm eines Rauchmelders wurden mehrere Bewohner auf das Feuer aufmerksam und verließen daraufhin selbstständig das Wohnhaus. Verletzt wurde nach ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:28

    POL-SO: Betrüger bringen zwei Seniorinnen um viel Geld

    Geseke/Bad Sassendorf (ots) - Am zurückliegenden Wochenende haben mehrere Senioren im gesamten Kreis Soest betrügerische Anrufe erhalten. Leider hatten die Betrüger in zwei Fällen Erfolg. Die Täter versuchten es mit unterschiedlichen Maschen: falsche Polizisten, Schockanrufe oder falsche Bankmitarbeiter. Mit Letzterer erbeuteten sie in Geseke und Bad Sassendorf-Weslarn jeweils fünfstellige Bargeldbeträge. In beiden ...

    mehr
