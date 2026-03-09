PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Mehrfamilienhaus am Kölner Ring - keine Verletzten

Soest (ots)

Am Samstagabend (07.03.2026) kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Kölner Ring in Soest.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des gemeinsam genutzten, nicht ausgebauten Dachbodens des Gebäudes aus. Durch den Alarm eines Rauchmelders wurden mehrere Bewohner auf das Feuer aufmerksam und verließen daraufhin selbstständig das Wohnhaus. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Dachgeschoss zügig löschen. Durch das Feuer wurden unter anderem mehrere Kartons mit gelagerter Kleidung zerstört. Zudem entstand ein Sachschaden an der Dacheindeckung des Gebäudes.

Alle Wohnungen blieben nach Abschluss der Löscharbeiten weiterhin bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

