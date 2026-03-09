Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad in Soest-Röllingsen

Soest-Röllingsen (ots)

Am Freitag, den 06. März 2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Straße "Am Eichkamp" im Soester Ortsteil Röllingsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Soest die Straße "Am Eichkamp" in südwestlicher Richtung und beabsichtigte, nach links in eine Einmündung der ebenfalls "Am Eichkamp" benannten Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger Kradfahrer aus dem Kreis Soest die Vorfahrtsstraße "Am Eichkamp" in nördlicher Richtung.

Im Bereich der Einmündung kam es beim Abbiegevorgang des Pkw-Fahrers zur Kollision mit dem entgegenkommenden Kraftrad. Der Kradfahrer prallte infolge des Zusammenstoßes gegen die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Soester Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Unfallgeschehens.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine tiefstehende Sonne den Pkw-Fahrer beim Abbiegen geblendet haben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell