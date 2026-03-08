PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kind und Mutter bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am 07.03.2026 um 12:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Puisterweg südöstlich von Bökenförde. Der 28-jährige Fahrer eines Traktors aus Geseke befuhr zunächst den Puisterweg in Fahrtrichtung Langeneicke und beabsichtigte nach links in den Totenweg abzubiegen. Hierfür verringerte er seine Geschwindigkeit und hielt dann eigenen Angaben noch verkehrsbedingt an, um zunächst Gegenverkehr passieren zu lassen. Der 30-jährige Fahrer eines hinter dem Traktor ankommenden Pkw, der mit einer vierköpfigen Familie aus Schauenburg/Hessen besetzt war, erkannte den geplanten Abbiegevorgang nicht und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw mit der linken Fahrzeugseite des Traktors, bei dem der Pkw einen Totalschaden davontrug. Die 34-jährige Beifahrerin des Pkw erlitt bei dem Unfall leichte Schnittverletzungen an einer Hand. Ein auf der Rückbank sitzender Siebenjähriger wurde aufgrund von leichten Schnittverletzungen vom eingesetzten Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine ebenfalls im Fahrzeug befindliche Schwester im Alter von vier Jahren kam, so wie alle weiteren Beteiligten, mit dem Schrecken davon. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

