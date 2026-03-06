Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Einfamilienhaus - drei Hunde sterben

Rüthen (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagmittag (5. März) gegen 11:40 Uhr zu einem Brand in der Straße "Im Hohlpoth" in Rüthen-Kallenhardt alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand.

Die beiden Bewohner, ein 77-jähriger Mann und seine 66-jährige Ehefrau, hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits verlassen. Beide wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sieben Hunde wurden aus dem Haus gerettet gerettet, für drei weitere Tiere kam nach bisherigen Erkenntnissen jede Hilfe zu spät.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Abendstunden. Das Haus wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell