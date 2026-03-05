Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 69-Jährigen

Geseke (ots)

Seit Donnerstagmorgen (5. März) um 9:20 Uhr wird der 69-jährige Thomas A. aus einem Pflegeheim in Geseke vermisst. Der Vermisste leidet an Demenz und ist auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Weil die bisherigen Maßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Thomas A. ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat graue, schulterlange Haare und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer schwarzen Hose, einem grauen Pullover und einer grau-beigefarbenen Jacke bekleidet. Der Vermisste trägt eine Gipsschiene am rechten Fuß unterhalb der Hose.

Wer Thomas A. gesehen hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unmittelbar unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis für Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Fahndung veröffentlicht werden.

