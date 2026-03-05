PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtiger Radfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrfach angetroffen - Strafanzeigen gefertigt

Soest (ots)

Am Mittwochabend (4. März 2026) kam es im Rahmen einer Fahndung zu mehreren polizeilichen Maßnahmen in einer Kleingartenanlage am Sassendorfer Weg.

Gegen 18:20 Uhr suchten Einsatzkräfte dort nach einer Person. Dabei bemerkte ein 31-jähriger Mann aus Soest die Beamten und rief ihnen "Ey, was macht ihr da?" zu. Als die Einsatzkräfte mit ihm sprechen wollten, setzte sich der Mann auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Örtlichkeit. Während der Flucht zeigte er den Beamten den Mittelfinger und beleidigte sie mit den Worten "Haut rein ihr Bastarde".

Kurz darauf beobachtete eine Person aus der Kleingartenanlage, wie der Mann an einem abgestellten Streifenwagen an den Türgriffen zog. Auch zu diesem Zeitpunkt konnte er zunächst nicht mehr angetroffen werden.

Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen traf eine andere Streifenbesatzung den 31-Jährigen fahrend mit seinem Fahrrad an und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Wenig später wurde der Mann erneut fahrend auf seinem Fahrrad festgestellt. Ein weiterer Atemalkoholtest ergab diesmal etwa 1,4 Promille.

Gegen den 31-Jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung, gefertigt.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

