PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkeinsatz gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes und der Polizeiwache Lippstadt führten am Dienstag, den 03.03.26, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Erwitte Straße in Lippstadt durch. Insgesamt wurden 130 Fahrzeuge kontrolliert. Vier Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe nach dem Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln entnommen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. In sechs Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetzt und die Gefahrgutverordnung und in 28 Fällen Verwarngelder erhoben.

Die Polizei wird auch in Zukunft Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr durchführen. Ziel ist es die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfallrisiken zu reduzieren.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 15:28

    POL-SO: Zeugen- und Videoaufruf nach Verkehrsunfall am Möhnesee

    Möhnesee (ots) - Bereits am Sonntag, den 01. März 2026, ereignete sich auf der Arnsberger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Zweiradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Mann war aus Schmallenberg kommend auf der Arnsberger Straße in Richtung Norden unterwegs, als es zu dem Unfall kam (siehe auch folgende Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6226321). In diesem ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:09

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-Jähriger aus Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Seit der vergangenen Nacht (04.03.2026), gegen 03:00 Uhr, wird die 63-jährige Petra B. aus der Siemensstraße in Lippstadt vermisst. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Petra B. ist etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger, korpulenter Statur. Sie hat hellbraune, krause, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine gelbe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren