POL-SO: Schwerpunkeinsatz gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Lippstadt (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes und der Polizeiwache Lippstadt führten am Dienstag, den 03.03.26, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Erwitte Straße in Lippstadt durch. Insgesamt wurden 130 Fahrzeuge kontrolliert. Vier Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe nach dem Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln entnommen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte zwei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. In sechs Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetzt und die Gefahrgutverordnung und in 28 Fällen Verwarngelder erhoben.

Die Polizei wird auch in Zukunft Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr durchführen. Ziel ist es die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfallrisiken zu reduzieren.

