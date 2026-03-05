Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-Jähriger aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 63-jährigen aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen.

Die 63-jährige wurde durch Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Paderborn nach einem Zeugenhinweis aufgegriffen. Augenscheinlich ist sie wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen für die Unterstützung bei der Suche.

Die Medienvertreter werden gebeten, das Bild der Lippstädterin zu löschen.

