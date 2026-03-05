PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-Jähriger aus Lippstadt

Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 63-jährigen aus Lippstadt wird hiermit zurückgenommen.

Die 63-jährige wurde durch Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Paderborn nach einem Zeugenhinweis aufgegriffen. Augenscheinlich ist sie wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen für die Unterstützung bei der Suche.

Die Medienvertreter werden gebeten, das Bild der Lippstädterin zu löschen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 15:28

    POL-SO: Zeugen- und Videoaufruf nach Verkehrsunfall am Möhnesee

    Möhnesee (ots) - Bereits am Sonntag, den 01. März 2026, ereignete sich auf der Arnsberger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Zweiradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Mann war aus Schmallenberg kommend auf der Arnsberger Straße in Richtung Norden unterwegs, als es zu dem Unfall kam (siehe auch folgende Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6226321). In diesem ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:09

    POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 63-Jähriger aus Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Seit der vergangenen Nacht (04.03.2026), gegen 03:00 Uhr, wird die 63-jährige Petra B. aus der Siemensstraße in Lippstadt vermisst. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Petra B. ist etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger, korpulenter Statur. Sie hat hellbraune, krause, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine gelbe ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 08:12

    POL-SO: Einbruch in Supermarkt-Rohbau

    Lippetal-Herzfeld (ots) - Der Rohbau einer Supermarktkette in der Lippborger Straße in Lippetal-Herzfeld war in der Zeit vom 25.02.26 bis zum 03.03.26 Ziel eines Einbruchs. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Gebäude und entwendeten Elektrozubehör mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren