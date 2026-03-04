PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Supermarkt-Rohbau

Lippetal-Herzfeld (ots)

Der Rohbau einer Supermarktkette in der Lippborger Straße in Lippetal-Herzfeld war in der Zeit vom 25.02.26 bis zum 03.03.26 Ziel eines Einbruchs.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Gebäude und entwendeten Elektrozubehör mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 08:10

    POL-SO: Geschwindigkeitskontrolle in Soest - Hohes Bußgeld für Lkw-Fahrer

    Soest (ots) - Am 02.03.2026 gegen 08:00 Uhr hielt die Polizei im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am Danziger Ring in Soest einen Sattelzug mit österreichisch-italienischer Zulassung an. Der Lkw war nach Toleranzabzug mit 11 km/h mehr als erlaubt gemessen worden. Neben dem 34-jährigen rumänischen Fahrzeugführer befand sich eine 28-jährige rumänische ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:45

    POL-SO: Zweimal erwischt - Dieb in Gewahrsam genommen

    Lippstadt (ots) - Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (3. März) in Lippstadt einen Mofadieb festgenommen. Der 28-Jährige war zuvor bereits auffällig geworden. Ein 15-Jähriger aus Rietberg bemerkte gegen 15 Uhr, dass sein Mofa vom Motorradparkplatz der Marienschule gestohlen wurde. Kurz darauf rief ihn ein Freund an, weil er am Grünen Weg einen unbekannten Mann gesehen hatte, der dessen Kleinkraftrad schob. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren