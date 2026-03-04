Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Supermarkt-Rohbau

Lippetal-Herzfeld (ots)

Der Rohbau einer Supermarktkette in der Lippborger Straße in Lippetal-Herzfeld war in der Zeit vom 25.02.26 bis zum 03.03.26 Ziel eines Einbruchs.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang zum Gebäude und entwendeten Elektrozubehör mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell