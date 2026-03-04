PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Geschwindigkeitskontrolle in Soest - Hohes Bußgeld für Lkw-Fahrer

Soest (ots)

Am 02.03.2026 gegen 08:00 Uhr hielt die Polizei im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle am Danziger Ring in Soest einen Sattelzug mit österreichisch-italienischer Zulassung an. Der Lkw war nach Toleranzabzug mit 11 km/h mehr als erlaubt gemessen worden.

Neben dem 34-jährigen rumänischen Fahrzeugführer befand sich eine 28-jährige rumänische Beifahrerin, die als zweite Fahrerin des Sattelzuges eingesetzt war, im Fahrzeug. Die Polizei wertete den Fahrtenschreiber aus. Dabei wurden bei beiden Fahrern Überschreitungen der Lenkzeiten sowie Unterschreitungen der wöchentlichen Ruhezeiten festgestellt.

Dies führte zu einem Bußgeld in Höhe von jeweils 750 Euro für beide Fahrer, die nicht in der Lage waren, das Bußgeld zu begleichen. Nach dem Fahrpersonalgesetz "haftet" der Unternehmer für die Verstöße seiner Fahrer. Deshalb kontaktierte die Polizei den Unternehmer, der seinen Mitarbeitern den entsprechenden Betrag zur Verfügung stellte. Somit konnten die beiden ihre Fahrt nach ca. 2,5 Stunden fortsetzen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

