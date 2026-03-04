Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall auf Parkplatz - 91-Jährige leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Werl (ots)

Am Dienstag, 3. März 2026, kam es gegen 11:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Rykenberg in Werl zu einem Verkehrsunfall.

Eine 91-jährige Frau aus Werl hatte ihr Fahrzeug dort abgestellt und beabsichtigte anschließend, rückwärts auszuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dabei rückwärts über eine auf dem Parkplatz befindliche Grabsteinausstellung sowie durch einen Bauzaun.

Hinter dem Bauzaun befand sich ein etwa drei Meter tiefer Abhang, den das Fahrzeug rückwärts hinabstürzte. Der Pkw kam auf der Seite zum Liegen.

Die 91-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Hierzu entfernten die Einsatzkräfte die Windschutzscheibe.

Anschließend wurde die Frau zur weiteren Behandlung stationär in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie leichte Verletzungen.

Das stark beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell