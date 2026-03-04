PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall auf Parkplatz - 91-Jährige leicht verletzt

POL-SO: Verkehrsunfall auf Parkplatz - 91-Jährige leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Werl (ots)

Am Dienstag, 3. März 2026, kam es gegen 11:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Rykenberg in Werl zu einem Verkehrsunfall.

Eine 91-jährige Frau aus Werl hatte ihr Fahrzeug dort abgestellt und beabsichtigte anschließend, rückwärts auszuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dabei rückwärts über eine auf dem Parkplatz befindliche Grabsteinausstellung sowie durch einen Bauzaun.

Hinter dem Bauzaun befand sich ein etwa drei Meter tiefer Abhang, den das Fahrzeug rückwärts hinabstürzte. Der Pkw kam auf der Seite zum Liegen.

Die 91-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Hierzu entfernten die Einsatzkräfte die Windschutzscheibe.

Anschließend wurde die Frau zur weiteren Behandlung stationär in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie leichte Verletzungen.

Das stark beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:02

    POL-SO: Hakenkreuz-Schmiererei auf Parkplatz Himmelpforten

    Ense (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Montagmittag eine Schmiererei auf der Zufahrt zum Parkplatz Himmelpforten in Ense-Niederense. Durch unbekannte Täter wurde ein ca. 1x1 m großes Hakenkreuz auf die Fahrbahn aufgebracht. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Zur Entfernung der Farbe wurde der Bauhof Ense hinzugezogen. Der Staatsschutz Dortmund übernimmt die weiteren Ermittlungen. Täterhinweise ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:01

    POL-SO: Brand einer Hausfassade

    Lippstadt (ots) - In der letzten Nacht, gegen 01:35 Uhr, wird durch einen aufmerksamen Zeugen der Brand einer Mülltonne in der Burgstraße in Lippstadt festgestellt. Der Brand weitete sich im weiteren Verlauf auf die Fassade des angrenzenden Wohnhauses aus. Durch den Zeugen wurden umgehend die Hausbewohner, sowie die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Anwohner berichteten von einem lauten Knall unmittelbar zuvor. Es wurde niemand verletzt. Am Wohnhaus entstand ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:20

    POL-SO: Seniorin von PKW erfasst

    Bad Sassendorf (ots) - Am 27.02.26, gegen 08:45 Uhr, wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Bad Sassendorferin überquerte mit ihrem Rollator die Mörikestraße, während ein PKW-Fahrer von der Alleestraße in die Mörikestraße abbog. Dabei übersah er die Seniorin aufgrund der tief stehenden Sonne und erfasste sie mit seinem PKW. Die Geschädigte wurde zunächst durch Ersthelfer betreut und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren