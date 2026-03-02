POL-SO: Seniorin von PKW erfasst
Bad Sassendorf (ots)
Am 27.02.26, gegen 08:45 Uhr, wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Bad Sassendorferin überquerte mit ihrem Rollator die Mörikestraße, während ein PKW-Fahrer von der Alleestraße in die Mörikestraße abbog. Dabei übersah er die Seniorin aufgrund der tief stehenden Sonne und erfasste sie mit seinem PKW.
Die Geschädigte wurde zunächst durch Ersthelfer betreut und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, es bestand Lebensgefahr. Am PKW und am Rollator entstand Sachschaden.
Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam Hochsauerlandkreis alarmiert. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell