Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto führt zu offenem Haftbefehl - 60-Jähriger muss 117 Tage in JVA

Lippstadt (ots)

Knapp vier Monate muss ein 60-jähriger Mann aus Menden jetzt in einer Justizvollzugsanstalt verbringen. Weil sein entstempeltes Auto am Sonntagnachmittag (1. März) an der Klinik Eichholz in Lippstadt-Bad Waldliesborn auffiel, wurde die Polizei auf einen offenen Haftbefehl aufmerksam.

Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 16:15 Uhr den entstempelten Renault Clio gemeldet, der im Bereich des Lieferanteneingangs geparkt war. Ermittlungen ergaben, dass der Halter in der Klinik behandelt wird.

Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel auf, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 104 Fällen vorlag. Weil er die entsprechende Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zunächst ins Polizeigewahrsam in Lippstadt und dann in eine JVA gebracht, wo er nun eine 117-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

