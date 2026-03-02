Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warstein (ots)

Am Sonntag, 1. März 2026, kam es um 09:25 Uhr auf der Hochstraße in Warstein zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Mann aus Anröchte befuhr mit seinem Krad die Hochstraße. Nach ersten Ermittlungen verschaltete sich der Fahrer, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Der Mann wurde unter seinem Krad eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden.

Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell