POL-SO: Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Warstein (ots)
Am Sonntag, 1. März 2026, kam es um 09:25 Uhr auf der Hochstraße in Warstein zu einem Verkehrsunfall.
Ein 50-jähriger Mann aus Anröchte befuhr mit seinem Krad die Hochstraße. Nach ersten Ermittlungen verschaltete sich der Fahrer, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.
Der Mann wurde unter seinem Krad eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden.
Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell