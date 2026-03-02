Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten mehrere Smartphones

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am späten Sonntagabend (1. März) in das Telekom-Geschäft an der Erwitter Straße in Lippstadt eingebrochen.

Wie auf Aufzeichnungen der Videoüberwachung zu erkennen ist, verschafften sich zwei Personen gewaltsam über eine Eingangstür Zugang zum Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie 13 Smartphones mit einem Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täter flüchteten zu Fuß über die Südstraße in Richtung Bökenförder Straße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell