Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Bürogebäude

Lippstadt (ots)

Durch den Hausmeister wurde am 01.03.26, gegen 12:45 Uhr, ein Einbruch in den Gebäudekomplex Lippertor 6 in Lippstadt, in welchem sich unter anderem die Fortbildungsakademie der Wirtschaft befindet, gemeldet.

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 27.02.26, 18:00 Uhr, und dem 01.03.26, 12:45 Uhr, durch Flexen und Hebeln in das Gebäude ein. Auch im Gebäude wurden Türen gewaltsam geöffnet und Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell