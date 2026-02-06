Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter aus dem "Haus des Jugendrechts" haben am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt bei Fußstreifen mehrere Jugendliche kontrolliert. Dabei konnten sie insgesamt sechs elektronische Einwegzigaretten feststellen, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Diese wurden sichergestellt. Außerdem wurde bei einem Jugendlichen Haschisch gefunden und ebenfalls sichergestellt.

Darüber hinaus erkannten die Einsatzkräfte zwei Jugendliche wieder, die zuletzt in Körperverletzungen verwickelt waren. Die beiden 14 und 16 Jahre alten Jungen mussten mit zur Dienststelle kommen und wurden erkennungsdienstlich behandelt.

Bei einer Runde durch die Mall entdeckten die Beamten zudem einen amtsbekannten 17-Jährigen, gegen den ein noch gültiges Hausverbot besteht. Der Jugendliche wurde nach draußen gebracht. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs zu. |cri

