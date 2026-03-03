PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand einer Hausfassade

Lippstadt (ots)

In der letzten Nacht, gegen 01:35 Uhr, wird durch einen aufmerksamen Zeugen der Brand einer Mülltonne in der Burgstraße in Lippstadt festgestellt. Der Brand weitete sich im weiteren Verlauf auf die Fassade des angrenzenden Wohnhauses aus. Durch den Zeugen wurden umgehend die Hausbewohner, sowie die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Anwohner berichteten von einem lauten Knall unmittelbar zuvor. Es wurde niemand verletzt. Am Wohnhaus entstand Sachschaden.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Feststellungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:20

    POL-SO: Seniorin von PKW erfasst

    Bad Sassendorf (ots) - Am 27.02.26, gegen 08:45 Uhr, wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Bad Sassendorferin überquerte mit ihrem Rollator die Mörikestraße, während ein PKW-Fahrer von der Alleestraße in die Mörikestraße abbog. Dabei übersah er die Seniorin aufgrund der tief stehenden Sonne und erfasste sie mit seinem PKW. Die Geschädigte wurde zunächst durch Ersthelfer betreut und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:18

    POL-SO: Einbruch in Bürogebäude

    Lippstadt (ots) - Durch den Hausmeister wurde am 01.03.26, gegen 12:45 Uhr, ein Einbruch in den Gebäudekomplex Lippertor 6 in Lippstadt, in welchem sich unter anderem die Fortbildungsakademie der Wirtschaft befindet, gemeldet. Unbekannte Täter drangen zwischen dem 27.02.26, 18:00 Uhr, und dem 01.03.26, 12:45 Uhr, durch Flexen und Hebeln in das Gebäude ein. Auch im Gebäude wurden Türen gewaltsam geöffnet und Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut können ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:57

    POL-SO: Auto führt zu offenem Haftbefehl - 60-Jähriger muss 117 Tage in JVA

    Lippstadt (ots) - Knapp vier Monate muss ein 60-jähriger Mann aus Menden jetzt in einer Justizvollzugsanstalt verbringen. Weil sein entstempeltes Auto am Sonntagnachmittag (1. März) an der Klinik Eichholz in Lippstadt-Bad Waldliesborn auffiel, wurde die Polizei auf einen offenen Haftbefehl aufmerksam. Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 16:15 Uhr den entstempelten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren