Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand einer Hausfassade

Lippstadt (ots)

In der letzten Nacht, gegen 01:35 Uhr, wird durch einen aufmerksamen Zeugen der Brand einer Mülltonne in der Burgstraße in Lippstadt festgestellt. Der Brand weitete sich im weiteren Verlauf auf die Fassade des angrenzenden Wohnhauses aus. Durch den Zeugen wurden umgehend die Hausbewohner, sowie die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Anwohner berichteten von einem lauten Knall unmittelbar zuvor. Es wurde niemand verletzt. Am Wohnhaus entstand Sachschaden.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Feststellungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 zu melden.

