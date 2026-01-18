LPI-SHL: Kollision mit Bahnschranke
Suhl (ots)
Am 16.01.2026, gegen 10:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger slowakischer Staatsbürger mit seinem Pkw Skoda die Tachbacher Straße in Themar stadteinwärts. Bei sich schließender Schranke entschied sich der Betroffene noch den Bahnübergang zu passieren und es kam in der Folge zur Kollision mit der Bahnschranke. Hierbei wurde ein Halteseil der Bahnschranke beschädigt und es kam zu einer kurzzeitigen Störung der Bahnanlage. Der Betroffene setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte aber im Nachgang an der Halteradresse ermittelt werden.
