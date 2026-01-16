PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel abgefahren

Zillbach (ots)

Mittwochmorgen gegen 07:20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Zillbach, als es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel seines Pkw und dem eines ihm relativ mittig auf der Straße entgegenkommenden vermutlichen weißen VW Golfs kam. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Schwallungen fort. Der 18-Jährige versuchte ihn noch zu folgen, was jedoch nicht zur Feststellung führte. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht oder dem weißen VW Golf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0011391/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:48

    LPI-SHL: Auffahrunfall

    Bad Salzungen (ots) - Zwei Autofahrerinnen befuhren Donnerstagnachmittag hintereinander die Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Als die vorausfahrende 60-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte es die dahinterfahrende 19-Jährige zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten. Beide Frauen kamen leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:37

    LPI-SHL: Aggressiver Ladendieb

    Hildburghausen (ots) - Ein 43-Jähriger steckte Donnerstagabend eine Flasche Alkohol in einem Einkaufsmarkt in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen ein und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter folgten ihm und als sie den Ladendieb ansprachen, versuchte er zu flüchten und stürzte. In der Folge warf er die Glasflasche in Richtung der Mitarbeiter und beleidigte sie. Den zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Täter erwartet eine ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:27

    LPI-SHL: Auf glatter Straße verunglückt

    Eisfeld (ots) - Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr am Freitag (16.01.2026) gegen 01:00 Uhr auf der Bleßbergstraße in Eisfeld, als sie aufgrund von Glätte ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und gegen ein Wohnhaus prallte. An der Fassade sowie dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Die 74-Jährige und ihr 77-jähriger Beifahrer wurden verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren