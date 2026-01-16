Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel abgefahren

Zillbach (ots)

Mittwochmorgen gegen 07:20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Zillbach, als es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel seines Pkw und dem eines ihm relativ mittig auf der Straße entgegenkommenden vermutlichen weißen VW Golfs kam. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Schwallungen fort. Der 18-Jährige versuchte ihn noch zu folgen, was jedoch nicht zur Feststellung führte. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht oder dem weißen VW Golf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0011391/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

