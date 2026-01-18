PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Suhl (ots)

Am 17.01.2026 gegen 09:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Pkw die L3004 von Wiedersbach kommend in Richtung Schleusingen. An der Einmündung zur L1625 (Ortslage Ratscher) missachtete der Fahrzeugführer das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 26-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete dieser mit seinem mit vier Personen besetzten Fahrzeug eine Gefahrenbremsung ein und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Schleusingen fort. Am Fahrzeug des 26-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 14:22

    LPI-SHL: Vermisste aufgefunden

    Metzels (ots) - Die seit Freitagmorgen (16.01.2026) vermisste 12-Jährige konnte wohlbehalten im Wald durch eine Mitarbeiterin des Forstamtes aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den die Suchmaßnahmen unterstützenden Personen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 11:30

    LPI-SHL: Außenspiegel abgefahren

    Zillbach (ots) - Mittwochmorgen gegen 07:20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Zillbach, als es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel seines Pkw und dem eines ihm relativ mittig auf der Straße entgegenkommenden vermutlichen weißen VW Golfs kam. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Schwallungen fort. Der 18-Jährige versuchte ihn noch zu folgen, was jedoch nicht zur Feststellung führte. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:48

    LPI-SHL: Auffahrunfall

    Bad Salzungen (ots) - Zwei Autofahrerinnen befuhren Donnerstagnachmittag hintereinander die Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Als die vorausfahrende 60-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte es die dahinterfahrende 19-Jährige zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten. Beide Frauen kamen leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren