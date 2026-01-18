Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Suhl (ots)

Am 17.01.2026 gegen 09:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Pkw die L3004 von Wiedersbach kommend in Richtung Schleusingen. An der Einmündung zur L1625 (Ortslage Ratscher) missachtete der Fahrzeugführer das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 26-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete dieser mit seinem mit vier Personen besetzten Fahrzeug eine Gefahrenbremsung ein und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Schleusingen fort. Am Fahrzeug des 26-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

